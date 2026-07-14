Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 2 milyon üyeyle yarışalım, kaybeden siyaseti bıraksın

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "İster 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz tüm üyelerle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum, ikimiz 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinde 2023'te hep birlikte büyük bir değişimi gerçekleştirdiklerini ve yapılan ilk seçimde CHP'yi 47 yıl sonra ilk kez "birinci parti" yaptıklarını söyledi.

O günden bu yana demokrasi dışı saldırıların hedefi olduklarını savunan Özel, "Biz, kaybeden değil kazanan CHP'yiz. Biz, kaybetmeyi reddeden CHP'yiz." diye konuştu.

Özel, bugüne kadar toplam 34 CHP'li belediye başkanına operasyon düzenlendiğini, şu anda 24 belediye başkanının tutuklu olduğunu anlatarak, "yapılan operasyonların büyük bölümünün İstanbul'da talimatlı bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına değinen Özel, Güner'in bu süreçte polislere yardımcı olduğunu söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin içinde yeni belediye başkanı olup da önceki dönemden devam eden çöp ihalesi yeniden yapıldığında biri, şüpheli şekilde belirlenen maliyetin yüzde 1'in de altında, yüzde 0,41 ile tahmin etmesinden şüphelenip, o ihaleyi iptal etti. 2 ay sonra yenisini yaptı, ihale 4 milyon lira daha aşağıya, belediyenin karına sonuçlandı. Bunu şikayet etmişlerdi. Müfettiş baktı ve 'olumlu' yazdı. Teftişe Sayıştay geldi, raporuna 'ihalenin iptalinde kamu kararı görülmüştür' notunu yazdı. Birileri bu ihalenin iptalini, Ankara'da bir şey olmuyor, İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dan biri dosyayı aldı, önce kendi geldi, sonra dosyayı açtı. İstanbul'dan bir başsavcı vekili Ankara'ya dosyayla birlikte geliyor, Hüseyin'in yaptığı bu işi bu boyutta ele alıyor. Sorulan, basına yapılan serviste 'rüşvetler, onlar bunlar' havalarda uçuşurken dün gördük ki Allah'a şükür bu konuşulanın dışında hiçbir şey yok."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davaya değinen Özel, davanın son duruşmasında yaşananlar nedeniyle mahkeme başkanını eleştirdi.

Özel, istinafın CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik kararının üzerinden 54 gün geçtiğini, o günden bu yana 21 il dolaştıklarını anlattı.

İstinafın, "mutlak butlan" kararını tedbirli olarak vermesinin partisinin olağanüstü kurultaya gitmesine engel teşkil ettiğine yönelik değerlendirmelere değinen Özel, konunun uzmanlarının derhal kurultay yapılmasına dair görüş bildirdiğini aktardı.

"Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor"

Özel, parti delegelerinin, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayıp teslim etmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen buna yönelik bir işlem yapılmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Özgür Özel'in liderliğinde yeni parti kurulacağına" ilişkin iddialara yönelik değerlendirmesine değinen Özel, halkın farklı kesimlerinden insanların kendisine kurulacağı iddia edilen parti hakkında sorular sorduğunu aktardı.

Özel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "'Ben kurultay yapmayacağım, yaparsam Eylül'de başlayacağım, Nisan'a kadar sallayacağım, erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım, bütün umutları kaybettireceğim...' Ondan sonra, 'yahu yeni parti niye konuşuluyor, hiç anlamıyorum....' Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor." sözlerini sarf etti.

Bu sırada salonda Kılıçdaroğlu'na yönelik "hain Kemal" şeklinde slogan atılması üzerine Özel, "gerek yok" ifadesini kullandı. Özel, ömrü boyunca kendisinden önceki genel başkanlarına bir kez bile kötü kelime söylemediğini belirtti.

Partisinden 50 bin üyenin istifa ettiğini bildiren Özel, CHP'nin 1 milyon 950 bin üyesinin bulunduğunu anlattı.

"Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, son sahibi ne benim ne sensin." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Madem ki partilisin, bölünmek istemezsin, 'bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak' diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun... Buradan açıkça söylüyorum, ister 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz tüm üyelerle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum, ikimiz 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Bu aziz milletin ve bu aziz emanetin önünde tarihi çağrımı yapıyorum, 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Siyaset, 'bilmiyorum, duymuyorum, konuşmuyorum' diyerek değil, iddia ile olur. 'Partiyi birinci parti yapmazsam siyaseti bırakıyorum' demiştim, yaptım. 'Yüzde 90 oy almazsam siyaseti bırakıyorum' diyorum. Kazanmak, galibiyet iddia işidir, ortaya koyuyorum. Buyursunlar bekliyorum."

(Bitti)