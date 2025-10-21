Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Haberler

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kutladı, kazananın halk ve demokrasi olduğunu söyledi.

Seçimlerde oy kullanma oranının yüzde 65 olduğunu kaydeden Özel, bu oranın önceki iki seçimdeki katılım oranının üzerinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti ve MHP'nin KKTC'deki seçimlere müdahil olduğunu ileri süren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutladığını ve bundan sonra ilişkilerini seçilmiş Cumhurbaşkanı ile sürdüreceğini gösteren bir açıklama yaptığını belirtti.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, olması gerekendir, doğrudur. Ancak Sayın Bahçeli önce katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması açmaya çalıştı, bugün de maalesef Kıbrıs'a plaka numarası vermeye, '82. vilayetimiz Kıbrıs olsun' demeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösteriyor. Bu, fevkalade yanlıştır. Dünyaya 'Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın' diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız. Kendisini vatansever, herkesi vatan haini, kendisini ülkenin birliğine, bütünlüğüne bağlı, herkesi bölücü gören zihniyetin geçmişte Türkiye'de kime ne dediğini, bugün ne noktada durduğunu Türkiye görüyor."

CHP'nin geçmişte de Türkiye'de bölünmez bütünlükten yana, terörün ve hak ihlallerinin karşısında olduğunu anlatan Özel, Türkiye'nin bugün aynı çizgisinde devam ettiğini belirtti.

Özel, "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin." diye konuştu.

"Belediye başkanları hakkında hiçbir kanıt yok"

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye değinen Özel, dosyada sadece 16 kez "delil" denildiğini ancak 496 kez alınan ifadelere atıf yapıldığını dile getirdi.

Özel, 200 sanıklı iddianamede "suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın kamudan 388 ihale aldığı" bilgisinin olduğunu söyleyerek, "300'ünü AK Parti'li belediye, bakanlık ya da yönettikleri kurumlarından, 88'ini CHP'li belediyelerden almış. İddianamede 300 ihaleden hiçbirisi yok ama öbür tarafta CHP'nin buna iş verdiği için suçlanan belediye başkanları hakkında da tek bir kanıt yok." sözlerini sarf etti.

Bu işi büyük bir dikkatle takip edeceklerini belirten Özel, "Bir yandan yargılama sürsün, istediğin tedbiri al, zaten kaçacak bir yerleri yok. Ancak arkadaşlarımızın görevlerinin başına dönmesi, hizmet etmesi, yargılamanın tamamlanması, umuyoruz ki beraatleri, ceza bile olsa istinafı, Yargıtay'ı... Bu kadar yattıktan sonra bu arkadaşlarımızı içeride bir gün daha haksız yere tutmak, Mussolini'nin 'ön infaz' yöntemidir. Arkadaşlarımıza ve ailelerine yaptığınız zulüm yeter. Derhal tutuksuz yargılanmayı bekliyoruz." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
