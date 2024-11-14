Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere başlatılan incelemelere için canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakanlıklara "Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun" talimatı verildiğini bildiklerini belirten Özel "Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. Suç varsa ortaya çıkarın, suç icat etmeyin" diye konuştu.

"BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "TBB seçimlerinde bile oy kullanma yetkisi olmayan beldeleri katan, İller Bankası'nda yıllardır yapılmayan ödemeleri hemen almaya çalışanların takvimi işliyor. AK Partili belediyelerin SGK primlerini bizden istiyorlar. Hakkaniyetli değil. Bunlardan medet umuyor, CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tayyip bey istediği algıyı tam istediği gibi oluşturamadı. Tayyip bey, "Ya bu CHP bu işi beceremez diyordunuz bunlar hala çalışıyor" diyor. " İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsunuz da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz. Bürokratları da harekete geçiyor.

"AMAÇLARI AK PARTİ'NİN BORÇLARINI FAİZİYLE ALMAK"

Tartışmalarla gündem yaratıyorlar, amaçları AK Parti'nin borçları faiziyle almak. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, bunlar kötü aklın menfaatini milletin menfaatinin üstüne koyanların asıl hedefini ortaya koymaktadır. Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyor algısını oluşturmak. Bu kadar ucuz bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİ KENDİ BELEDİYELERİNE ÖRNEK GÖSTERİYORDU"

Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir. Tayyip beyin kendi belediyelerine CHP belediyelerini örnek gösterdiğini bir kez daha hatırlatırım. Millet karar vermiş, kabullen. Belediyeciliği nasıl bildiğimizi halk, Erdoğan'a gösterdi. Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. AK Partili belediyelere hiç müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Manisa'da 8 büyük yolsuzluk dosyası bekliyor. Manisa Belediye Başkanı kendi devasa arsalarına bağlantı kurdurarak, kendine 300 küsür fazladan daire çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle belediyelere soruşturma başlatılmıştı. Ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.