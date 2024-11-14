Üye Girişi
Haberler

Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, İstanbul ve Beykoz belediyelerine yönelik olarak başlatılan konser soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel "İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na 'Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz. Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. Suç varsa ortaya çıkarın, suç icat etmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere başlatılan incelemelere için canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakanlıklara "Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun" talimatı verildiğini bildiklerini belirten Özel "Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. Suç varsa ortaya çıkarın, suç icat etmeyin" diye konuştu.

"BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "TBB seçimlerinde bile oy kullanma yetkisi olmayan beldeleri katan, İller Bankası'nda yıllardır yapılmayan ödemeleri hemen almaya çalışanların takvimi işliyor. AK Partili belediyelerin SGK primlerini bizden istiyorlar. Hakkaniyetli değil. Bunlardan medet umuyor, CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tayyip bey istediği algıyı tam istediği gibi oluşturamadı. Tayyip bey, "Ya bu CHP bu işi beceremez diyordunuz bunlar hala çalışıyor" diyor. " İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsunuz da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz. Bürokratları da harekete geçiyor.

Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

"AMAÇLARI AK PARTİ'NİN BORÇLARINI FAİZİYLE ALMAK"

Tartışmalarla gündem yaratıyorlar, amaçları AK Parti'nin borçları faiziyle almak. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, bunlar kötü aklın menfaatini milletin menfaatinin üstüne koyanların asıl hedefini ortaya koymaktadır. Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyor algısını oluşturmak. Bu kadar ucuz bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİ KENDİ BELEDİYELERİNE ÖRNEK GÖSTERİYORDU"

Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir. Tayyip beyin kendi belediyelerine CHP belediyelerini örnek gösterdiğini bir kez daha hatırlatırım. Millet karar vermiş, kabullen. Belediyeciliği nasıl bildiğimizi halk, Erdoğan'a gösterdi. Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. AK Partili belediyelere hiç müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Manisa'da 8 büyük yolsuzluk dosyası bekliyor. Manisa Belediye Başkanı kendi devasa arsalarına bağlantı kurdurarak, kendine 300 küsür fazladan daire çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle belediyelere soruşturma başlatılmıştı. Ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.

Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Hükümet görevini yapmamaktadır! Muhalefeti sindirmeye çalışmaktadır! Hep birlikte söyleyelim! Yönetemiyorsunuz! Hükümet istifa! Derhal erken seçim istiyoruz!

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

helal olsun bunu aklı başında olan herkes biliyor

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

böyle oldukça CHP daha çok belediye alır halbuki

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFake You hard:

Vay be ne sucsuz parti ya suc yanina ugramiyor bu chpnin

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ya he he...

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıburak:

erzurum belediyesine kim el atacak acaba

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Evet örnek gösteriyordu bakın nereden nereye getirdik diye. Böyle şeylere ihtiyacı yok Reisin CHPnin çalıştığını gören yok zaten kendini bitiriyor

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

CHP belediyelerine söyle akıllarını başlarına alsınlar, o kafayla daha çok muhalif kalırsınız.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbilge can:

Gerçekleri kamufle etme konusunda Sayın Özer iyi becerir Tıpkı demlilerin otobüs te konuştuklarını duyma dığın gibi Belediyeleri talan ediyorlar bilgisi var ateş olmayan yerden duman tutmaz .sana göre sizler tertemizsiniz öylemi. müfettiş gelsin kontrolunu yapsın .itirazın varsa gene yap. bu konuşmanla dahada batıyorsunuz sayın Özel

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

bu adamı ve partisini zerre haz etmiyorum ama gorunen o ki iktidar bu adamlarla ve bu belediyeler le kafayı bozmuş durumda ne yapıp ne edip bunların elinden bir şekilde buralari alacaklar , demokratik bir şekilde yapamadıklarıni cebren ve hile ile yapmanın pesindeler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.