İşte Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 4 soru! Üçünde sorun yok ama HDP sorusu kriz çıkarabilir

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna 9 gün kala Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık. Kararımızı kısa süre sonra açıklayacağız" diye konuştu. Kulislere düşen bilgilere göre Özdağ, Kılıçdaroğlu'na 4 soru sordu. Bu soruların ana başlıklarını ise HDP, göçmenler, Millet İttifakı'nın yapısı ve anayasanın ilk dört maddesine bakış açısı oluşturdu.

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerin adayların yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. İlk turda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçmeninin 2. turda kime oy vereceği merak edilirken, seçime 9 gün kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulundu.

ÖZDAĞ: BAZI SORULAR SORDUM

Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi binasında gerçekleştirilen görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim" derken; Ümit Özdağ ise"Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Kararımızı kısa zamanda açıklayacağız" dedi.

1. HDP'NİN 1. TURDA ADAY ÇIKARMAMASININ NEDENİ

Ankara kulislerine düşen son bilgilerine Özdağ, Kılıçdaroğlu'na 4 soru sordu. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre bu sorulardan ilki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının nedeni" oldu. Millet İttifakı ile HDP arasında bir "anlaşma" yapılıp yapılmadığını soruldu.

2. SURİYELİ SIĞINMACILAR

İkinci soru ise Suriyeli sığınmacılara yönelik oldu. Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı taktirde sığınmacıların hangi süre içerisinde ve nasıl gönderileceğinin yanıtı istendi.

3. MİLLET İTTİFAKI'NIN YAPISI

İki lider arasındaki bir diğer konu başlığı ise Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı takdirde nasıl bir yönetim kadrosu oluşturacağı oldu. Kılıçdaroğlu, yanıt oalrak Millet İttifakı'nın bu güne kadar aldığı kararları ve yol haritalarını anlattı.

4. ANAYASININ İLK 4 MADDESİ

Özdağ, ayrıca anayasanın ilk dört maddesine ilişkin Millet İttifakı'nın bakış açısına ilişkin de sorular sordu.