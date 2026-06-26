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CHP'li Özçağdaş, eğitim politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu

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CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında eğitim politikalarını eleştirerek, mülakat mağduru öğretmenlerin derhal atanmasını ve eğitimde kapsamlı reform yapılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, eğitim politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "mülakat mağduru öğretmenlerin" atanması çağrısında bulundu.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk ve ortaöğretim okullarında karne alan öğrencileri tebrik ederek, iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Özçağdaş, saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

Özçağdaş, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ardından okul saldırılarını araştırmak amacıyla TBMM'de komisyon kurulduğunu aktararak, "Fatma Nur Çelik öğretmen öldükten sonra İYİ Parti'nin, ondan bir yıl önce benim ve CHP'nin verdiği teklif kabul edilmiş olsaydı belki bu çocuklarımız ve öğretmenlerimiz ölmemiş olacaklardı." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bazı öğretmen sendikalarının düzenlediği eyleme de değinen Özçağdaş, öğretmenlere verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Özçağdaş, Türkiye'de 1 milyon atanamayan öğretmen ile 100 bin ücretli öğretmen bulunduğunu iddia ederek, hükümete "Mülakat mağduru öğretmenleri derhal atayın." çağrısı yaptı.

Eğitim sisteminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu öne süren Özçağdaş, "Okulları, ülkemizin en güvenilir alanları haline getirin. Öğretmenlerimizin haklarını derhal verin. Devlet okullarındaki öğretmenlerimizi yoksulluk sınırının altındaki maaşlara, mobinge bırakmayın. Kamuda çalışan 1 milyon öğretmenimizin sesine kulak verin." dedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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