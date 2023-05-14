Oy sayma işlemi devam ederken CHP'den ilk açıklama: Bize gelen verilere göre tablo son derece olumlu

Oy sayımına geçilmesinin ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi. Sonuçları yakından takip ettiklerini belirten Öztrak, "AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamalarımızı izlemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, ajanslar da ilk sonuçları geçmeye başladı. Sonuçlar gelmeye devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti.

"AA GELENEKSEL MANİPÜLASYONLARINI SON DEFA YAPIYOR"

Anadolu Ajansı'na tepki gösteren Öztrak, "Sandıklar açılmaya başlandı. Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için buradan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler ve sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler." dedi.

"TABLOYU SON DERECE OLUMLU GÖRÜYORUZ"

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin."