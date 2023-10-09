Osman Kavala'ya 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü Verildi

Gezi Parkı Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nü kazandı. Ödül töreninde eşi Ayşe Buğra Kavala tarafından kaleme alınmış bir mektup okundu. Kavala, Türkiye'deki siyasi söylem ve hapse atılma durumuna rağmen ülkenin kapalı otoriter rejime dönüşeceğine inanmadığını belirtti.

2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Gezi Parkı Davası’nda müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala’ya verildi.

Osman Kavala'nın ödülü kazandığını bugün Strasbourg’da düzenlenen törende, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox açıkladı.

AKPM Genel Kurulu'nda düzenlenen törene Osman Kavala adına eşi Ayşe Buğra Kavala katıldı.

Ayşe Buğra Kavala, ödül töreninde eşi tarafından kaleme alınmış bir mektubu okudu.

Osman Kavala, mektubunda, "AİHM tarafından hakkımda verilmiş, derhal serbest bırakılmama hükmeden kararlara rağmen, AİHM’in otoritesini kuvvetlendirici ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin manevi ve nesnel gücünü sağlamlaştırıcı yeni olanaklara ve mekanizmalara ihtiyaç var" dedi.

Türkiye’de "hüküm süren siyasi söylem ile uyumlu spekülatif söylemler temelinde, insanların hapse atılmasının genel uygulama haline geldiğini" savunan Kavala, buna rağmen Türkiye’nin "kapalı otoriter rejime dönüşeceğine inanmadığını" kaydetti.

Prag merkezli Vaclav Havel Kütüphanesi ve Charta 77 Vakfı ile işbirliği çerçevesinde 2013'ten bu yana AKPM tarafından verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü; diploma, plaket ve 60 bin euro para ödülünden oluşuyor.

Bu yılki ödül için Osman Kavala dışındaki adaylar Polonya'dan insan hakları savuncusu Justyna Wydrzynska ve Ukrayna'dan insan hakları aktivisti Yevgeniy Zakharov'du.

Ödül daha önce sırasıyla Ales Bialiatski'ye (2013), Anar Mammadli'ye (2014), Ludmilla Alexeeva'ya (2015), Nadia Murad'a (2016), Murat Arslan'a (2017), Oyub Titiev'e (2018), Ilham Tohti'ye ve Genç İnsan Hakları İnisiyatifi'ne (2019), Loujain Alhathloul'a (2020), Maria Kalesnikava'ya (2021) ve Vladimir Kara-Murza'ya (2022) verildi.

Türkiye, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan’a ödül verilmesine tepki göstermiş ve Avrupa Konseyi bütçesine katkısını azaltmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

AKPM Türkiye Eş Raportörleri, yaptıkları açıklamada, “Osman Kavala ile diğer dört sanığın ömür boyu hapis cezalarının onanması bizi şoka uğrattı” demişlerdi.

İngiliz raportör John Howell ve Avusturyalı raportör Stefan Schennach ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala’nın serbest bırakılmasına dair kararları olduğunu hatırlatmış ve “Türk yetkililere bu kararları uygulamaları için Avrupa Konseyi’yle birlikte daha fazla baskı uygulayacaklarını" söylemişlerdi.