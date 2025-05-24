AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar'

AK Partili Gökçek: 'Cenazelerde dururken arka tarafta vurgun yapıyorlar'
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karton bardak ihalelerinde yolsuzluk yaptığını söyleyerek, "Gözyaşı içerisinde cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karton bardak ihalelerinde yolsuzluk yaptığını söyleyerek, "Gözyaşı içerisinde cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var. Ben cenazemi taşırken siz arka tarafta karton bardaklardan vurgun yapıyorsunuz" dedi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski mezarlıklar daire başkanı Köksal Bozan hakkında, karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 20 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 TIR dolusu karton bardak alımı yapıldığı ve muhtarlıklara dağıtıldığı açıklaması sonrası Başkent Millet Bahçesi önüne TIR ile gelip açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yalan açıklama yaptığını söyleyen Gökçek, "47 bin tane koliyi 5 TIR'la taşıdıklarını söylüyorlar. Arkada görmüş olduğunuz TIR'ımız 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani toplamda 600 adet koliyi alabilecek kapasitededir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 140 milyon tane bardağı 5 TIR'a sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Ayrıca 600 ton da çöp torbası vardır. Biz Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki 108 TIR malzeme var. Eğer 108 TIR malzemeyi, 5 TIR'la taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 TIR'ın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerededir? 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir" dedi.

'GECELERİ NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ'

Ankara'nın köylerinde su ve yol sorunları varken, cenazeler üzerinden ceplerini doldurmak isteyenler olduğunu söyleyen Gökçek, "Cenazelere şehitlerimiz geliyor. Annelerimiz, babalarımız, en yakınlarımızı kaybediyoruz. Gözyaşı içerisinde bu cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta 'Cenazelerde kullanacağız' diye ceplerini dolduranlar var. Allah aşkına siz geceleri nasıl rahat yatıyorsunuz? Ben cenazemi taşırken siz arka tarafta karton bardaklardan vurgun yapıyorsunuz. Sayın Mansur Yavaş'a da zerre kadar haksızlık yapmamak için özellikle bu TIR'ı getirdim ki herkesin gözü önünde işler ortaya çıksın" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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