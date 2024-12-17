Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon TL değerindeki evinin fotoğraflarını gösterince ortalık karıştı. Ağbaba "Bir bekar adam 2 buçuk dönümlük alanı kaplayan evi, 250 metrekare kapalı havuzu, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar?" diye sordu.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gösterdiği bir fotoğraf tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"DEĞERİ TAM 600 MİLYON LİRA"

Kürsüde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL değerindeki evin fotoğraflarını gösteren Ağbaba, evin müteahhidinin Ankapark'ı yapan firma olduğunu söyledi.

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

EVDE YOK YOK

Salon, mutfak, servis mutfağı, kiler odaları, fuaye, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fin hamamı, Türk hamamı, sauna, yatak odaları, giyinme odası, banyo, hizmetli odası, güvenlik odası ve otoparkın yer aldığı lüks evi gündeme getiren Ağbaba "Bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar?" diye sordu.

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

"ÖBÜR TÜRKİYE'DE ZENGİNLİK VAR"

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir Türkiye'de fakirlik var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var ama ahlak var, edep var, çalışma var, vergi var. Bu Türkiye'de herkes yoksullukta buluşmuş. Asgari ücretlinin aldığı maaş kiraya yetmiyor. Emekli, 12 bin 500 lirayla sadece yaşamaya çalışıyor. Mühendisi, öğretmeni, polisi, doktoru bu Türkiye'de geçinemiyor. Beyaz yakalı ile mavi yakalı buluşmuş durumda. Karı koca doktor olanlar çocuklarını özel okulda okutamıyor. Artık bu insanların bir ev sahibi olması mümkün değil.

"HESABINI HİÇ KİMSE SORMUYOR"

Türkiye'de artık orta sınıf yok, en alttakiler ve en üsttekiler var. Sizleri tebrik etmek lazım yeni yeni deyimler kazandırıyorsunuz; ev genci, eğitimli yoksul, çalışan ama yoksul. Bunlar sizin Türkiye'ye kazandırdığınız deyimler. Ama öbür Türkiye'de zenginlik var, rüşvet var, hırsızlıktan dolayı israf var, şatafat var, haksız kazanç var ama hiç vergi yok. Birileri alın teri dökmeden, ömründe bir gün tüccarlık yapmadan zenginleşiyor. Bunun hesabını hiç kimse sormuyor."

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı
Kaynak: ANKA / Politika
img

En düşük işçi maaşı 47 bin TL olunca halaya durdular
img

Tarihi camide mide bulandıran görüntü
img

Seferberlik ilan edildi
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOliver:

Hadi savunun troller

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu ev 600 milyon ise , 100 milyon ver, Gökçek sona satsın, yalancı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Ulan 3 milyondan 300 Tane ev yapıyor Allahtan korkun be

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIrmak Ajans:

Neredesiniz karatroller hadi bunada yorum yapın???

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Bir yerleri Parsel parsel satanlar dı bunlar değilmi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Ev değildir o, bir daha baksınlar. Öyle ev mi olur arkadaş. Ev dediğin 2 1, 3 1 falan olur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor

Son Dakika Haberleri

Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki! İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Aralık Ödemiş, Konak, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Metin Yavuz ne zaman birinci oldu ve hangi yıllar yarıştı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.