Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait olduğu belirtilen ve kamuoyunda "yavru saray" olarak nitelendirilen konut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine damga vurdu.

Konu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları eleştirdiği konuşması sırasında gündeme geldi. Günaydın, iktidarın yalnızca CHP'li belediyeler üzerinden yolsuzluk iddialarını gündemde tuttuğunu savunarak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden çarpıcı ifadeler kullandı. Günaydın, kamuoyunun bu tabloya ikna olmadığını belirterek, "Eğer Melih Gökçek tutuklanmadıysa diğer belediye başkanlarının üzerine gitmenin bir anlamı yoktur" dedi.

"AK PARTİ VE MHP'LİLERLEİLGİLİ İDDİALAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Günaydın, Ankara'da vatandaşlara "Mansur Yavaş mı dürüst, Melih Gökçek mi dürüst" sorusunun sorulması halinde alınacak cevabın açık olduğunu savunarak, AK Partili ve MHP'li belediyelerle ilgili iddiaların görmezden gelindiğini öne sürdü. Konuşmasının devamında kendi mal varlığına da değinen Günaydın, tek evinin olduğunu ve banka kredisiyle aldığını belirtirken, Osman Gökçek'in yaptırdığı evle ilgili dile getirilen "400–600 milyon lira" iddialarını hatırlatarak, bu paranın kaynağını sordu.

MECLİS'TE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bu sözler Meclis'te tansiyonu yükseltirken, Osman Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökçek, evinin değeriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak amacıyla kendisini mahkemeye verdiğini söyledi. Gökçek, Gökhan Günaydın'ın açıklamalarının doğru olmadığını savunarak, "Yalanlarınız ortaya çıksın diye kendimi mahkemeye verdim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu konut, ilk kez geçtiğimiz yılki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme gelmişti. O dönem inşaat halinde olan evin değerinin 600 milyon TL olduğu iddia edilmişti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuyu Meclis kürsüsüne taşıyarak sert ifadeler kullanmış, Osman Gökçek ise bir gün sonra yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetmişti. Gökçek, söz konusu mülkün kendisine ait olduğunu, milletvekili seçildiğinde mal beyanında yer aldığını ve Gölbaşı'nda yıllar önce satın aldığı arazi üzerine ruhsatlı bir konut inşa ettiğini belirtmişti. Ayrıca evin 600 milyon TL değerinde olduğu iddiasını "külliyen yalan" olarak nitelendirerek, bu bedeli veren olması halinde evi satmaya hazır olduğunu söylemişti.