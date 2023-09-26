Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den önemli açıklamalar

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, uydudan yayın yapan bir TV kanalında canlı yayın konuğu oldu. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve planlanan çalışmaları masaya yatırarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, uydudan yayın yapan bir TV kanalında canlı yayın konuğu oldu. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve planlanan çalışmaları masaya yatırarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Geçmişten bugüne Ordu için çalışıyoruz"

Göreve başladıkları günden bu yana Ordu'da yol ve su alanında tarihi yatırımlara imza attıklarının altını çizen Başkan Güler, 1900 km yolu asfalt ve beton ile buluşturduklarını söyledi.

Ordu'ya olan yatırım katkısının yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde değil Bakanlık döneminde de olduğunu aktaran Başkan Güler, "Belediyecilikte en önemli şeylerin başında altyapı ve dolayısıyla yol ve su geliyor. Biz Ordu'ya sadece 4,5 yıllık süreçte değil, geçmişte Bakanlığım döneminde KÖYDES-KIRDES projelerinden en çok katkı alan illerden bir tanesi olmasını sağladık. Ordu o dönemlerde de çok önemli yatırımlar aldı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde Karadeniz'e büyük önem verdi. Ordu bu dönemde de önemli yatırımları alan bir il oldu" dedi.

"Ordu'dan Viyana'ya kadar uzanan bir yolu asfalt ve beton ile buluşturduk"

Yapılan asfalt ve yol yatırımlarının uzunluğunu 'Ordu'dan Avusturya Viyana arası kadar' diye nitelendiren Başkan Güler, "Zor bir coğrafyaya sahibiz. Bir mukayese yapacak olursak İstanbul'un toprak bütünlüğünden daha fazla 6 bin 1 kilometrekare. Bunların yanı sıra yol uzunluğu da 27 bin 500 km. Biz şu ana kadar bin 900 km yolu asfalt ve beton ile buluşturduk. Bu da ne demek oluyor, yaklaşık Ordu'dan Avusturya Viyana'ya kadar yolu konfora kavuşturduk" diye konuştu.

"4,5 yılda suyu sorun olmaktan çıkardık, 240 mahalleyi suya kavuşturduk"

Yol yatırımlarının yanı sıra su alanında da büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

"4.5 yılda 1855 km içme suyu hattı yapıldı. Mevcut boruları da yenilemeye özen gösteriyoruz. OSKİ'deki arkadaşlarımızın birçoğu da eski DSİ mensubu tecrübeli arkadaşlarımız. Şimdi de biz göletler yapıyoruz. Suları yukarıda göletlerde tutuyoruz. Öte yandan 150 km kanalizasyon hattı yaptık. Atık sularla denizi kirletmiyoruz. Mavi bayraklı plajlarımız var. Yağmur suyu atık sistemi diye bir metot geliştirdik. Çünkü su verimliliği de bizim için çok önemli. 4 yılda su sorunu yaşayan 240 mahallemizin bu sorununu çözdük" şeklinde konuştu.

"İş makineleri aldık, asfalt plentleri kurduk, hızımıza hız kattık"

Yol ve su yatırımlarının tarihi rekorlara ulaşmasında Belediye bünyesine kattıkları iş makinalarının ve tesislerin büyük payı olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, bugün 355 noktada çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden çalışan bir ekibimiz var. Birde bu çalışmaları kendi makinalarımızla yapıyoruz. 240 iş makinesi aldık. Bunları kiralamaya kalksaydık ayda 20 milyon TL kira bedeli verecektik. Bunların yanı sıra asfalt plentlerimiz var, beton santrallerimiz var. Taş ocaklarını kendimiz işletiyoruz. Maliyetleri de bu sayede düşürmüş oluyoruz. Ekiplerimiz şu anda 355 noktada şantiye halinde çalışıyoruz. Dur durak yok. Büyük bir özveri ile durmadan duraksamadan çalışıyoruz"

"Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık"

4.5 yılda yapılan çalışmaların Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğuna değinen Başkan Güler, bu çalışmaların büyük bir kısmını kendi imkanları ile yaptıklarını belirtti.

Yeni kaynaklar oluşturduklarını ve para sıkıntısı olmadan çalışma sürdürdüklerini aktaran Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yaptığımız çalışmalar tüm zamanların rekoru. Ordu'da Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık. Hatta biz Cumhuriyetin ilk yıllarındaki rakamların düşük olduğunu şartlara bağlı olarak biliyoruz. Bu yüzden o zamanları almadık sadece son 50 yılın rakamlarını baz aldık. Hepsini karşılaştırdığımızda rekor seviye de çalışmalar yapıyoruz. Zor bir arazide çalışarak bunları yapıyoruz. Çok dağınık bir yerleşime sahibiz. 772 tane mahallemiz var. Her biri ayrı ayrı yatırım istiyor ve bizde memnuniyetle yerine getiriyoruz. Biz bu amaçla hizmet için geldik. Başka illerde bu kadar büyük çalışmalar yok. Ekonominin zor şartları olmasına rağmen biz kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Şu anda biz zengin bir belediyeyiz, yeni kaynaklar oluşturduk, para sıkıntımız yok, bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz."

Öte yandan 1.5 saate yakın süren programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılıktan turizme kadar birçok alanda yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. - ORDU