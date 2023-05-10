Öncü: İstikrar devam edecek, Türkiye büyüyecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Karaçoban'a çıkarma yaptı. AK Parti Karaçoban İlçe Teşkilatı tarafından karşılanan Öncü, ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret, ederken, ziyaretleri esnasında vatandaşlara hitap etti ve seçimlere çok az kaldığını hatırlatarak destek istedi.

Öncü şöyle konuştu; " Türkiye'nin en önemli seçimine sayılı günler kaldı. Pazar günü ülkemiz için çok önemli bir gün. Oylarımızı kullanırken Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri tek tek nasıl tuttuğunu, AK Parti'nin millet için yaptıklarını ve bu güne kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı düşünmeliyiz. Türkiye inanıyorum ki 85 milyon insanı ile istikrara devam edecek. Hep birlikte kardeşçe güçlü Türkiye inşasına devam edeceğiz. Bunun için Pazar günü hem Cumhurbaşkanımıza hem de partimize büyük bir destek istiyoruz" dedi.

14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, seçim çalışmaları boyunca gördükleri teveccühten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Allah başımızdan eksik etmesin. Biz ülkeye geldiğimizde Cumhurbaşkanımız devir aldığında 2001'de ülkemiz IMF batağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımızın sevgisi her zaman çok yüksek. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah 14 Mayıs'ta da en iyi şekilde kendisini destekleyip yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çoğunluğu sağlayıp meclisteki yerimizi alacağız. Çünkü Türkiye'nin daha da gelişmesi ancak AK Parti ile mümkündür. Alternatifsiz bir siyasi irade olduğumuzu herkes biliyor. Sandıktan büyük zaferle çıkacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM