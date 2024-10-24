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Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile aile olarak yıllar sonra ilk kez görüştüklerini duyurdu. En son 3 Mart 2020'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Öcalan, "Abdullah Öcalan kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün İmralı'ya gitti.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

ABDULLAH ÖCALAN NE DEDİ?

Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasındaki görüşmenin sabah saat 11.00'de başladığı ve öğleden sonraya kadar sürdüğü kaydedildi. Ömer Öcalan görüşmeye dair yaptığı diğer açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Öte yandan; DEM Parti kaynakları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ömer Öcalan'a izin verildiği veya görüşme yaptığı yönündeki haberleri yalanlanmış, "Beklentimiz tecridin kalkması, görüşmelerin olağan seyri içinde olmasıdır. DEM Parti olarak spekülasyonlara inanılmamasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Milletvekili Ömer Öcalan Şanlıurfa DEM Parti Politika 3-sayfa İmralı TUSAŞ PKK

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Yorumlar (27)

Demir Seymen:

29 Ekim'de de mecliste konuştururlar , ülkeye bak tımarhane yemin ederim

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emre can:

akp istifa et yönetemedin türkiyeyi sınırlar açık gelen giriyo giden geri geliyo 25 milyon suriyeli afganlı var türkiyede

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Untroll:

Ne tesadüf değil mi dün yeğeni görüşme yapıyor eş zamanlı Ankara’da patlama oluyor! Neyin zemini hazırlanıyor ne pazarlık döndü acaba

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hakikitosunpaşabenim:

bahçelide gitsin görüşsün,eski sınıf arkadaşı

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Ben ve sen:

Yegenide ayni kendi gibi suratsiz.

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Hacer Kalkan Bayram:

Gene ne karşığı anlaşma yaptılar aceba pilanları tıkır tıkır işliyor Az kaldı öcalanı anıtkabire götürmezlerse

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dikduran adam:

brics zirvesi rusyanın kazan şehrinde yapıldığı gün kahraman kazan ilçemizdede saldırı yapılıyor mesaj açık bricse girme

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VEFA:

Savaşmayın, sevişin; darılmayın, barışın!...

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Kemal Çelik:

Onu meclise sokanın batan haini ilan ederim o an meclisin foroğrafını alır hiç kimseye itimadım yok

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Mustafa Yılmaz:

Dağda kilerin. Oluru olmadan nasıl olacak bu iş. onlarada genel afmı çıkacak. Herkes kendi kendine gelin güveği oluyor. Atatürk gibi kilit çekme affın çıkması lazım. o zaman Türkiye aşur aşı na dönsün

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