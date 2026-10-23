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Ömer Çelik, Kilimli'deki maden patlamasında ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağı patlamasında yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı paylaştı. Çelik mesajında ölen işçilere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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