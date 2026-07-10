Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözde kararı kınıyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı