Ömer Çelik: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etmesi Diplomasiye Zarar Veriyor

Ömer Çelik: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etmesi Diplomasiye Zarar Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini eleştirerek, bu kararın diplomasiye zarar verdiğini ve adaletsiz olduğunu bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır" dedi.

AK Parti'li Çelik, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bazı Filistinli yetkililerin vizelerini iptaline ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır. Bu karar, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM'yi anlamsız kılma çabasıdır" dedi. İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında, Filistin'in susturulmaya çalışılmasının barış çabalarına zarar vereceğine dikkat çeken Çelik, "Ayrıca alınan kararda, Filistin yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin devletinin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz

Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.