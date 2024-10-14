Ölmeztoprak'tan Akçadağ'da inceleme

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hastanenin kapasitesinin artırılması yönünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarete başhekim, hastane müdürü, müdür yardımcıları ve yatırım projelerinden sorumlu yetkililer de katıldı. Milletvekili Ölmeztoprak, sağlık hizmetlerinin çıtasını yükseltmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimize en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Akçadağ'ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, hastanenin grup değiştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde önemli değişiklikler yapılacağı açıklandı. Milletvekili Ölmeztoprak, hastaneye eklenmesi planlanan yeni branşlarla ilgili bilgi vererek, "Üroloji, ortopedi, kardiyoloji, göz, kulak burun boğaz (KBB), fizik tedavi ve psikiyatri poliklinikleri hastanemizde hizmet vermeye başlayacak. Bu genişlemeyle birlikte yatak kapasitesini de 55'e çıkaracağız. Mevcut kadın doğum, dahiliye ve çocuk hastalıkları gibi branşların yanı sıra yeni uzmanlık alanlarıyla da Akçadağ halkının sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Hastanenin ek bina projesine ilişkin gelişmeleri de paylaşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Kara Ölmeztoprak,"Projemizin ihale süreci tamamlandı, inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Ek bina ile birlikte ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve acil karşılama merkezleri modern bir yaklaşımla yeniden tasarlanacak. Deprem gibi afetlere karşı güvenliği artırmak amacıyla ek binada tüp geçitler yer alacak ve altyapı güçlendirilecek" şeklinde konuştu.

Yeni ek binanın zemin ve bodrum katlarında, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra, hastaların ve sağlık personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla sığınaklar ve acil durum çıkışları gibi ek güvenlik önlemleri de planlanıyor. Proje kapsamında polikliniklerin genişletilmesi, acil servis kapasitesinin artırılması ve laboratuvar hizmetlerinin daha donanımlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık hizmetlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Deprem sonrası edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda hastanemizin altyapısını ve kapasitesini daha güvenli ve geniş kapsamlı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yeni ek bina ve altyapı güçlendirme çalışmalarıyla hem afet durumlarına karşı daha hazırlıklı olacağız hem de bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmetleri sunacağız" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nin, bölgedeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri haline gelmesi bekleniyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Kara Ölmeztoprak, hastanenin gelişim sürecinin Malatya genelinde sağlık hizmetlerine olumlu bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bakanlığımız, ilgili bürokrasi ve tüm sağlık çalışanları ile birlikte Akçadağ'ımızı modern ve kapsamlı bir sağlık tesisi ile buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında, hastanenin genişlemesiyle birlikte çeşitli poliklinik hizmetlerinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi daha önce hastanede bulunmayan uzmanlık alanlarının da Akçadağ halkına sunulacağı vurgulandı. Proje kapsamında yapılacak ek binanın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye atanacak yeni doktorlar ve sağlık personeliyle hastane kadrosunun da güçlendirileceği belirtildi.

Ölmeztoprak'ın açıklamalarına göre, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, sadece ilçe halkına değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak. Modernleşen altyapı ve yeni sağlık hizmetleri ile birlikte, bölgenin sağlık hizmetleri kalitesinde büyük bir artış bekleniyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Kara Ölmeztoprak, "Amacımız, hastalarımızın ilçe dışına çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini kendi ilçelerinde alabilmelerini sağlamak" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, hastane yetkilileri ve personel, yapılan çalışmalardan ve yeni projelerden dolayı Ölmeztoprak'a teşekkür etti. Milletvekili Ölmeztoprak ise sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdirle karşıladığını belirterek, "Hep birlikte Akçadağ'ı sağlıkta bir adım öteye taşıyacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA