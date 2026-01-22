Ölmeztoprak: 'Cumhurbaşkanımızın mesajları nettir, bayrağımıza uzanan kirli eller hesap verecek'

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyan hitaplarını Malatya Gençlik Kolları ile birlikte dinlediklerini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularındaki net mesajlarının devletin tavizsiz iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ölmeztoprak, Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı da sert sözlerle kınadı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı'nı Gazi Meclis'te misafir ederek AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gençlerle birlikte takip etti.

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını Gazi Meclis'in çatısı altında dinlemenin gençler açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Türkiye'nin güvenliği, sınır hattındaki gelişmeler ve terörle mücadele konularında verdiği mesajların dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin güney sınırlarında ülke güvenliğini tehdit edecek hiçbir ayrılıkçı yapıya rıza gösterilmeyeceğini bir kez daha net şekilde ortaya koyduğunu belirten Ölmeztoprak, bu duruşun devlet politikasının açık bir yansıması olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan provokasyonlara net uyarı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir vatandaşın endişeye kapılmaması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktayken kimsenin başka hami arayışına, farklı dost ve ortaklar peşinde koşmasına gerek olmadığını, Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tarih boyunca olduğu gibi tek yürek halinde hareket ederek bölgenin sorunlarını birlikte çözeceğini vurguladığını, milleti bir araya getiren temel değerlerin iman, inanç, ezan, kitap, peygamber ve mukaddesat olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağa yönelik saldırılara ilişkin ise, "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız" sözleriyle devletin kararlılığını net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Nusaybin'deki bayrak saldırısına sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Nusaybin sınır hattında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki göstererek, "Şanlı bayrağımıza yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi. Bayrağın bağımsızlığın simgesi ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu, olayı planlayan ve gerçekleştirenlerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini ifade etti. Birlik ve beraberliğin teröre karşı en güçlü cevap olmaya devam edeceğini belirtti.

Gençlerle birlikte mecliste

Ölmeztoprak, grup toplantısına Malatya Gençlik Kolları ile birlikte katılmanın anlamlı olduğunu belirterek, gençlerin hem siyasetin hem de ülkenin geleceğinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliği merkeze alan yaklaşımının, teşkilatlar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu dile getirdi. - MALATYA