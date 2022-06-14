Olgunlaştırma Enstitüsü Balıkesir'de hayat buluyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmalarını yakından takip ediyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Bursa olgunlaşma enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç ve bir heyet, Balıkesir İl Milli Eğitim Ali Tatlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi yetkilileri ve Balmek Müdürü Seda Kaplan ile birlikte olgunlaştırma enstitüsünün kurulma çalışmalarını için toplantı yaparak çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi. Daha sonra enstitünün kurulacağı binayı heyetle beraber gezen Aydemir, "Olgunlaşma enstitüsünün temel taşları yavaş yavaş kuruluyor, Balıkesir'imizin gençleri için vizyon ve misyonu tam anlamıyla şehrimize kazandıracak olan çalışmalar emin adımlarla başladı" dedi.

Milletvekili Aydemir tarihi çeşmenin ardından Fatma Sultan Türbesi'ni de geleceğe kazandırıyor.

Coğrafi işaretli Balıkesir Pullusu, Olgunlaşma Enstitüsü, Fatma Sultan Türbesi'ne Özel el işi hazırlığıyla her köşede Balıkesir'in kültürüne sahip çıkmaya çalışan Milletvekili Aydemir Balıkesir'in sokaklarını adım adım dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarını yakından takip ettiği tarihi çeşme ve yapıların bugünden geleceğe kazandırılmasının ardından yıllardır harap halde bulunan Altıeylül ilçesindeki Fatma Sultan Türbesi'ni de inceleyerek gereken çalışmaları başlattı.

Geçtiğimiz aylarda Balıkesir Pullusuna coğrafi işaret kazandıran Milletvekili Aydemir Balıkesir'in sahip olduğu gün yüzüne çıkmayı bekleyen tüm eserleriyle tek tek ilgileniyor. Milletvekili Aydemir mihmandarlığında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği türbenin Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte Sanduka örtüsü puşidesi hazırlanarak şehrin tarihi mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika