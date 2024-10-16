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Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

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İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında, kadın cinayetleriyle ilgili 'Öldürenler kadar ölenler de suçludur' sözleriyle tepki çeken AK Parti Meclis Üyesi Latif Aydemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında, kadın cinayetleriyle ilgili "Öldürenler kadar ölenler de suçludur" sözleri tepki çeken AK Parti Meclis Üyesi Latif Aydemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydemir, açıklamasında sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili "Öldürenler kadar ölenler de suçludur" sözleri büyük tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Latif Aydemir, konuşmasının çarpıtıldığını ve kendisine zarar verilmesinin amaçlandığını savundu.

İSTİFA ETTİ

Kadına şiddete karşı önlemleri de içeren 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un mağduriyetler yarattığını öne süren Aydemir, "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Yıllar süren bu mücadelemin, çarpıtılan sözlerim nedeniyle zarar görmesinden dolayı derin üzüntü içindeyim.

Mecliste sarf ettiğim sözlerin amacı dışında basına servis edilerek toplumda yanlış bir algı yaratılmıştır. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Politika

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Yorumlar (11)

ENSON:

Adam doğru söylüyor bazı olaylarda ölen ölmeyi hak ediyor…

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Emre null:

Adam in hakli tarafı var şimdi trafikte bir olay yaşanıyor adam kufrediyor saldırıyor öbürü de çıkarıp silahi öldürüyor ya da kadın kocasını aldatıyor adam çıkarıp öldürüyor burda tabbi ki öldürmek asla tasvip edilmez bazen öldürülenler de kendini öldürtmek herseyi yapıyor Allah katında sebepler ve sebebin büyüklüğü önemlidir buna bakılarak öldürülen mi suçlu öldüren mi suçlu mi öyle hüküm verilir örneğin şuan devletimiz teröristleri öldürüyor devletimiz suçlu mu hayir teröristler suçlu cunku onlar saldirmazsa rahat dururlarsa devlet de öldürmez onları başka bir örnekte bir adam eline alsa silahi dükkanı bassa dükkan sahibi de çıkarıp silahi once davranıp baskınciyi oldurse dukkan sahibi suçlu diyebilir miyiz diyemeyiz burda öldürülenlerin öldürülme sebepleri kimin haklı veya haksız olduğunu belirler

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20
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ARSLANOĞLU Hakan:

Mecliste tüm partiler toplanıp cinayetlerle ilgili idam cezasının getirilmesi için hem fikir olmaları gerekir. Gerekiyorsa Halkın oylamasına sunulsun. İdam gelirse kesinlikle cinayet haberlerinde çok ciddi azalmalar olacaktır. Hatta hiç olmayacaktır.

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10
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VEFA:

İlkel kafalar kendini hakim yerine koyuyor. Bir de herşeyin en doğrusunu ben bilirim diyen o ilkel kafalar yok mu, bütün rezillik onlardan ahh ilkel, gerici kafalar ahh!...

14
20
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Bozkurtlar Diriliyor:

dogru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış

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Perwer:

Adam doğru söylemiş.

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Sedat Nişancı:

Adam haklı bana göre

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yanıtYanıtla
Koray Çal:

üç kuruşluk adamlara yetki verirsen böyle olur

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Mülayim:

çözüm:stajyer evlilik

4
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