Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırım Tatarlarıyla Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasetteki Kırım Tatarların sayısının artması gerektiğini ifade ederek, "Bir tane Kazım Kurt olacağına 5 tane olsun. Doğru işleri birlikte yapalım istiyorum" dedi.

Başkan Kurt, Kırım Tatarı esnaf, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen gecede, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kırım Tatarı esnaf, sanayici ve iş insanları, yemekte bir araya geldi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı gecede Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Evren Olcay, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt da yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen gecede, birlik beraberlik mesajları verildi.

Gecede konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Kırım Tatarlarının daha önce birçok kez Eskişehir Kırım Derneği'nin etkinliklerinde bir araya geldiğini ifade eden Başkan Kurt, ancak ilk kez böyle bir buluşmanın gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Kurt, "Eskişehir'de yıllardır bir mücadelenin içindeyim. Birçoğunuzu tanıyorum ama tanımadığım arkadaşlar da var. Bu eksikliği ortadan kaldırmamız lazım. Yan yana gelince, bir dayanışma içine girince bu fark ediliyor. Seçim zamanı, insanlar, partiler size geliyor ve sizinle ilgileniyor ise siz bir güçsünüz. Bu gücünüz ölçüsünde de kenti yönetmeye çıkıyorsunuz. Bunu ben yaşadım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem milletvekili hem de belediye başkanı oldum. Bunlar olurken, seçimlerde gösterdiğiniz desteği ben hissettim" dedi.

Siyasetteki Kırım Tatarların sayısının artması gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, "Bir tane Kazım Kurt olacağına 5 tane olsun. Doğru işleri birlikte yapalım istiyorum. Bu gece umarım, bunların başlangıcı olur" diye konuştu.

Gecede Evren Olcay ve Ercan Bozkurt da konuşma yapan diğer isimler oldu. - ESKİŞEHİR