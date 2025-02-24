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Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den açıklama var

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrıyı ne zaman yapacağı merak konusu olurken DEM Parti eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Hatimoğlulları, Öcalan'ın çağrısının Şubat sonu Mart başında yetişeceğini ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından sürecin nasıl devam edeceği merak konusuydu. Sürecin başlamasından bu yana DEM Parti'nin İmralı heyeti iki defa Öcalan ile yüz yüze görüştü. Mecliste grubu bulunan partiler ile bir araya gelinerek bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Üç defa yapılması beklenen ziyaret öncesinde geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'a da bir dizi ziyaret düzenlendi. Sürecin sonunda Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunması bekleniyor.

15 ŞUBAT BEKLENİYORDU OLMADI

Daha önce Öcalan'ın çağrı yapacağı tarihe ilişkin 15 Şubat tarihi konuşuluyordu. Bu tarih Öcalan'ın yurt dışında yakalanmasının ardından Türkiye'ye verilme tarihi olmasından dolayı önem taşıyordu. Ancak şubat ayının sonuna gelinirken merakla beklenen açıklama İmralı'dan gelmedi.

ŞUBAT SONU MART BAŞI

Öcalan'ın çağrı yapacağı tarih merakla beklenirken DEM Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. Öcalan'dan beklenen çağrının tarihine ilişkin açıklama yapan Hatimoğulları Şubat sonu Mart başını işaret etti; "Öcalan'ın yakın bir zamanda açıklama yapmasını bekliyoruz. Bunun şubat sonu ve mart başına yetişeceği bilgisini verdik. Diğer önemli bir soru şu, bu açıklamanın mahiyeti ne olacak? Tabi ki içeriğini cümle cümle bilmiyoruz ama ana fikrini biliyoruz. Ana fikri şudur: Kürt sorununun çatışma ve şiddetten arındırılarak demokratik ve hukuki bir zeminde çözülmesini sağlamak çağrısı olacak bu çağrı. Bahsettiğimiz tüm toplumsal kesimlerin bu çağrıyı heyecanla beklediğini biliyoruz."

Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıXeyati 2:

ben bu çağrı işe yarar yaramiyacak diye düşünüyorum.cunku ama yıllar önce o çağrıyı yapmıştı ama havada kaldı.artik bir apo yok birden fazla apo var

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Haber YorumlarıÖmer:

Öcalan bahane, dem'in oyları şahane

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Türk milletini bu itin çağrısına muhtaç gibi gibi göstermek en büyük alçaklıktır. Bunun açıklamasına kalacağımıza toptan yok olalım a.q

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

af yasasıyla cıkaracaklar

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