Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın son görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini aktardı. Buldan, komisyonun Öcalan ile görüşmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "5-6 kişilik bir heyetin Öcalan'la görüşmesi süreci hızlandırır ve pozitif katkı sağlar" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, katılığı canlı yayında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la yapılan son görüşmenin detaylarını aktardı.

"SURİYE VE ROJAVA KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Öcalan'ın "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini aktaran Buldan, " Suriye'ye dair birkaç sefer bu belirlemeyi yaptı. Ama onun dışında Suriye ve Rojava'ya ilişkin bizimle bir değerlendirme yapmadığını ifade etmek istiyorum. Bunu ağırlıklı olarak devlet heyetiyle görüştüğünü, sorunu orada tartıştığını ve hatta eğer fırsat olursa, imkan olursa, fırsat yaratılırsa, orayla da bir iletişim kurmayı önemsediğini ifade ediyor. Evet, yani Rojava'yla bir iletişimin önemli olduğunu birkaç sefer vurguladı" ifadelerine yer verdi.

"NE KÜRTLER NE DE ÖCALAN BUNU KABUL EDER"

Türkiye'nin Rojava konusunda Kürtlerin yanında olması gerektiğini belirten Buldan, "Kürtleri dışlamak, kazanımlarını yok etmek Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz. Kürt halkı için en büyük hassasiyet Rojava'dır. Türkiye'de demokratikleşme yönünde adımlar atılsa bile, Rojava'ya yapılacak bir operasyon Kürtler için büyük bir yıkım olur. Ne Kürtler ne de Sayın Öcalan bunu kabul eder. Türkiye meseleyi demokratik ve anayasal bir zeminde çözerse kazanan Türkiye olur" dedi.

"KOMİSYONUN ADAYA GİTMESİ ÖNEMLİ"

Meclis Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğinin altını çizen Buldan, "Şimdi komisyonun adaya gitmesi önemli. Çünkü sorunun aktörüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki taraf açısından da aktörler var ortada. İşte PKK'nın baş müzakerecim dediği Öcalan var. Evet. İşin asıl muhatabı, aktörü Öcalan var. Öcalan çağrı yapmamış olsaydı, PKK'ya kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin dememiş olsaydı, PKK kongresini toplayıp kendisini fesheder miydi? Etmezdi. Bugüne kadar yaşananlar, aşama aşama geldiğimiz şu anki aşamaya gelmiş olur muyduk? Hayır gelmezdik. Bütün bunlar aslında Öcalan'ın yaptığı çağrıyla hayata geçen ve kendisinin, kendisini dinleyen bir örgüt var karşı tarafta. Dolayısıyla komisyonun gitmemesi, Öcalan'ı muhatap olarak görmemesi ve kendisini dinlememesi büyük bir hata... Şimdi Öcalan şunu ifade ediyor. Diyor ki benim komisyona anlatacağım çok şey var. Bunu söylüyor. Evet. Çok şey var" şeklinde konuştu.

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Vay bee terörist başının kırmızı çizgisi varmış Bahçeli senin de var mı:))

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Bolculerin kirmizi cizgisi mi?Baslarim Sizin kirmizi cizginize... Bizim kirmizi elmamiz var..Türk Milletini cileden cikarmayin, ruhunu uyandirmayin. Kardes diyoruz, biriz beraberiz diyoruz olmuyor, kopeklerden Dost olur sizden olmaz

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSami İşgören:

olmamı tekrar meclise girip iktidar olmak kırmızı çizgimiz gerisi teferruat:))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Terörist başına bak, eyyy Bahçeli duydun mu adamın kırmızı çizgileri varmış senin de var mı

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

kırmızı pijama olurmu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Kırmızı çizgisine saplayayım onun! Bu kadar yüz verirlerse olacağı budur.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Bölgeyi ayrıştırmak devletin kırmızı çizgisidir. Seni muhatap almasının tek nedeni bu zaten.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökmen yıldırım:

Sana kırmızıları giydirmediya bu devlet yazıklar olsun

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
