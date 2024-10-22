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Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından, PKK liderinin yıllar önce yakalandıktan sonra sorguda söylediği sözler bir kez daha hatırlandı. Öcalan'ın sorgusunda, "Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır. Ülkü Ocakları'na da gittim." dediği görülmüştü.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Bahçeli, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN: BENİM İLK ÜYELİĞİM ÜLKÜ OCAKLARI'NADIR

Bahçeli'nin açıklamasının ardından, Abdullah Öcalan'ın yıllar önce yakalandıktan sonra sorguda söylediği sözler bir kez daha gündeme geldi. Öcalan söz konusu görüntülerde, "Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır. Ülkü Ocakları'na da gittim." demişti.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Kaynak: Haberler.com / Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Politika Sözler Güncel PKK

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Yorumlar (2)

Perwer:

Ulkuculer yeni eş başkanınız hayırlı olsun.

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Süleyman Yazar:

önümüzdeki salı konuşmasının konusu belli oldu: o zaten ulkucuydu

2
0
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