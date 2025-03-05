Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Areda Survey araştırma şirketi, Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya yönelik silah bırakma çağrısınınTürkhalkıtarafındannasıldeğerlendirildiğiniaraştırdı.Türkiye genelinde 1.220 kişinin katıldığı ve28 Şubat-03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI OLUMLU DEĞERLENDİRİLİYOR

Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya yaptığı silah bırakma çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Areda Survey'in gerçekleştirdiği araştırmada Abdullah Öcalan'ın Pkk'yayaptığısilahbırakmaçağrısınıolumlubulanlarınoranıkararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50.9 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 57.5 olarak araştırmaya yansıyor. Olumsuz değerlendirenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37.6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 42.5. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11.5 olduğu görülüyor.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4'ü Pkk'nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38'i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti. PKK'nın kesin olarak silah bırakacağına inananların oranı ise yüzde 14,6. Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye'de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor. Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ Mİ?

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de görüşlerin alındığı araştırmada, halkın büyük bir kısmı sınır ötesi operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 69,8'i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.