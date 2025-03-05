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Öcalan'ın çağrısından sonra "PKK silah bırakır mı?" anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

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Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısının yankıları sürerken yapılan bir araştırmada katılımcılara "PKK'nın bu çağrıya uyup silah bırakacağına inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38'i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti.

Areda Survey araştırma şirketi, Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya yönelik silah bırakma çağrısınınTürkhalkıtarafındannasıldeğerlendirildiğiniaraştırdı.Türkiye genelinde 1.220 kişinin katıldığı ve28 Şubat-03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI OLUMLU DEĞERLENDİRİLİYOR

Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya yaptığı silah bırakma çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Areda Survey'in gerçekleştirdiği araştırmada Abdullah Öcalan'ın Pkk'yayaptığısilahbırakmaçağrısınıolumlubulanlarınoranıkararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50.9 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 57.5 olarak araştırmaya yansıyor. Olumsuz değerlendirenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37.6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 42.5. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11.5 olduğu görülüyor.

Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4'ü Pkk'nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38'i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti. PKK'nın kesin olarak silah bırakacağına inananların oranı ise yüzde 14,6. Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye'de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor. Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8.

Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ Mİ?

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de görüşlerin alındığı araştırmada, halkın büyük bir kısmı sınır ötesi operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 69,8'i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

Öcalan'ın çağrısından sonra
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
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Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımurat:

teröristle müzakere edilmez.kafasına sıkılır.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bazıları pkk silah bıraksın istemiyor. bunan nemalanıyorlar çünkü. kim mi? hem dışarıda pkk yı kullananlar hem de terör üzerinden hükümeti yıpratmak isteyenler. bunlar için terörün bitmesi kanın durmasının hiç önemi yok. tek dertleri türkiye düşmanlığı erdoğan düşmanlığı. ama bu kez inşallah bu sorun temelli biter. 85 milyon maddi manevi huzura erer.biz 85 milyon eşitiz, kardeşiz ve dahi akrabayız

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

geçmişte de gördük çözüm süreci ayağına bombalar döşediler yollara tuzaklar hazırladılar.

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıHalil null:

terörle mücadele ederek silah bıraktırılır tavizlerle değil

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Haber YorumlarıDağıstan:

Terörist silah bırakmaz,bıraktırmazlar. mama olmaz sonra

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Belki inanmayacaksiniz ama İsrail oldukça PKK olacaktır PKK gider mkk gelir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Pis Ruhlu herzaman pis Ruhla değişmez.

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Operasyonlar devam etsinlerin İQ seviyesinde sorun olduğunu düşünüyorum Elli yıldan sonra fesih kararı alacak hala operasyon olsun diyorlar Etrafını tamamen boşaltınki kimse uyuz olup savaşa devam demesin..

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Haber YorumlarıTT:

Bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur diyenlerin yüzdesi kaç acaba? Ben şahsen teröristle müzakereden ziyade mücadeleden yanayım... Başka devletlerin çıkarları için çalışan hainleri gömecek toprağımız mı yokta bunlarla müzakere ediyoruz...Yazık... Umarım bu yanlıştan dönülür... Türk Ordusunun gücü bu hainlere de, onları besleyenlerede yeter...

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Bahçelinin bir sözü örgütü iç karışıklığa itti resmen ama bunu gören yok...

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