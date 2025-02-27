Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklaması yapılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı dakikalarda Ankara'da dev ekranlarda Türk bayrağı gösterildi.

ÖCALAN PKK'YI FESHETME ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı. Açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrı yer aldı.

DEV EKRANLARDA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Bu açıklama sırasında Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki dev ekranlarda Türk bayrağı yayınladı.

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'da dev ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
img

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
img

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
img

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Helal olsun Kimler kimlerle...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Vay bee.. akepe lilere sorsan CHP ile PKK elele derler.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

helal sana mansur baba

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.