Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı dakikalarda Ankara'da dev ekranlarda Türk bayrağı gösterildi.

ÖCALAN PKK'YI FESHETME ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı. Açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrı yer aldı.

DEV EKRANLARDA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Bu açıklama sırasında Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki dev ekranlarda Türk bayrağı yayınladı.