Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası başlayan süreç PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dün akşam terör örgütüne yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

ÖCALAN'IN MESAJI 4 DİLDE PAYLAŞILDI

DEM Parti heyeti tarafından 4 dilde kamuoyu ile paylaşılan mesajda, "Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadeleri yer aldı.

ÇAĞRI SONRASI NELER YAŞANACAK?

Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken mesajın ardından neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

"KCK KONGRESİ TOPLANACAK VE KENDİNİ FESHEDECEK"

Çağrının ardından 3-4 aylık bir izleme süreci olacağını belirten TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan "Mesaj sonrası KCK'nın toplanması gerekiyor. KCK kongresi toplanacak ve kendini feshettiğini açıklayacak. Açıklamanın ardında da silahların bırakılması gerekiyor. Bu silahlar nereye nasıl bırakılacak... Bunların da tabi net şekilde ortaya konulması gerekiyor. Dediğim gibi 3-4 aylık süreçte takip edilecek tüm bunlar" ifadelerini kullandı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI KARŞILIK BULMAZSA?

Teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yönelik çağrısının karşılık bulmaması durumunda neler yaşanacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sözcan "Çağrı karşılık bulmazsa Öcalan'ın kendi kurduğu örgütte hiçbir hükmünün bulunmadığı oraya çıkacak. DEM Parti'nin ne yapacağı da önemli. Heyet kurdular, görüşmeler yaptılar... Terör örgütü bu çağrıya uymazsa DEM ne yapacak? Örgütün uzantısı gibi mi devam edecek, yoksa demokratik siyaset deyip örgütle bağlarını kesecek mi? Türkiye'nin tavrı zaten çok net. Sayın Erdoğan ne dedi, 'Ya silah bırakacaklar ya o silahlarla birlikte toprağa gömülecekler" diye konuştu.