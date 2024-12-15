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Numan Kurtulmuş 'yeni anayasa' için 2025'i işaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında konuştu. Kurtulmuş, "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' çalışmalarına ilişkin, "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "İnşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"KAPIYI TAMAMEN KAPAMADILAR"

"Siyasi partilerin hepsi geçmiş dönemlerde Türkiye'nin 12 Eylül anayasasından kurtulması gerektiği, yeni demokratik bir anayasanın yapılması için çabalaması gerektiğini ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bu elimizde önemli bir veri olarak duruyor. İkincisi, ilk tur bu görüşmelerde, evet eleştiren partiler oldu. Bazı konularda özellikle hükümet uygulamalarını eleştiren partiler oldu. Hatta kamuoyunun önünde söyledikleri için de söyleyeyim, önce anayasaya uyun, ondan sonra anayasayı tartışalım dediler. Bütün bunlara rağmen, kapıyı tamamıyla kapamadılar. Araya tabii başka şeyler girdi. İnşallah yılbaşından sonra bu bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz.

Dediğim gibi bu benim şahsi meselem değil. Niye Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç var? Diyoruz ya Cumhuriyetimizin ikinci asrı. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye 100 yıl dediğimiz güçlü bir Türkiye oluşturma hedefine sahip olduğumuz bu asırda parlamentonun üzerine düşen sorumluluklardan birisi de yeni bir anayasa yapmak mecburiyetidir.

"ANAYASANIN DİLİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR YAPILABİLİR"

Türkiye'nin özgürlükçü, kapsayıcı, demokrat, efendim güçler ayrımı prensibini şüphesiz ortaya koyan, hukukun üstünlüğü prensibini pekiştirerek ilerledi. Bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasanın diliyle ilgili, çok maddeli olmasıyla ilgili çok tartışma yapılabilir. Bendeniz özellikle tartışmaların önünü kapamamak için bugüne kadar anayasanın muhtevasıyla ilgili bir kelime söylemedim. Sadece nasıl yapılacak? Bunun doğru zeminde yapılması lazım. Bu doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

"ANAYASA ÇALIŞMALARI İÇİN PORTAL OLUŞTURULACAK"

Bu doğru zeminde bu tartışmalar yapılırken tabii ki toplumun bütün kesimlerinin görüşlerini alacağız. Üniversitelerin, akademi dünyasının, hukuk dünyasının, STK'ların, geçen İstanbul'da STK'larla yaptığımız bir toplantıda da aynı şeyi söyledim. Sadece Meclis'ten bunu beklemeyin. Her bir STK ne bekliyorsa kendi alanlarıyla ilgili illa bütünleşik bir anayasa değişikliği teklifine ihtiyaç yok. Bir iki maddede de teklifler yapabilirsiniz. Bununla ilgili de bir portal oluşturarak Türkiye'de gelecek olan bütün fikirlerin orada toplanacağı bir zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

"YENİ YASAMA YILIYLA BİRLİKTE PARLAMENTODA YASALAŞMA SÜRECİNİ BAŞLATABİLİRİZ"

Sonunda da ümit ederim ki parlamentodaki partiler olumlu bir yaklaşım sergilerlerse iyi bir yöntemi bularak yani geçmişte komisyonlar falan kurulmuştu mesela. Büyük bir müktesebat var. Şuna da anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar çok anayasa değiştirme niyetine rağmen niye şimdiye kadar siviller bir anayasa yapmaya muktedir olamadı? Bunun da cevabını işin içerisine koyarak ve bunu asla ve asla siyasi partiler polemiği haline çevirmeksizin. Çünkü biliyoruz ki bir partinin anayasası olmaz. Birkaç partinin anayasası olmaz. Anayasa teklifi olur partilerin ama anayasa milletin anayasası olur. Ümit ediyorum bu iyi niyetli bir çalışma ortamıyla, zihnimizden geçen ekimde başlatmaktı ama şimdi yıl sonu itibariyle eğer partilerden olumlu bir yaklaşım olursa Türkiye'ye de açarak önümüzdeki sene 2025'in yeni yasama yılıyla birlikte de parlamentoda yasalaşma sürecini başlatarak bu çalışmaları sürdürebiliriz.

Bunu çok yaygınlaştırmadan çok uzun yıllara zaten sirayet etmeyecek bir şekilde iyi planlanmış aceleye getirilmeyen ama kısa bir süre içerisinde bitirmemiz en doğru yoldur diye düşünüyorum."

Numan Kurtulmuş 'yeni anayasa' için 2025'i işaret etti
Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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Numan Kurtulmuş 'yeni anayasa' için 2025'i işaret etti
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKuscubasi:

Numan senin derdin ne

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