Numan Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'a Vefatının Yıldönümünde Anma
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Sezai Karakoç'u vefatının 4'üncü yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabında Karakoç'un medeniyet tasavvurunu hatırlattığını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u vefatının 4'üncü yılında andı.
Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Medeniyet tasavvurumuzu yeniden hatırlatan, diriliş neslinin öncüsü büyük mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika