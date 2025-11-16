Haberler

Numan Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'a Vefatının Yıldönümünde Anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Sezai Karakoç'u vefatının 4'üncü yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabında Karakoç'un medeniyet tasavvurunu hatırlattığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u vefatının 4'üncü yılında andı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Medeniyet tasavvurumuzu yeniden hatırlatan, diriliş neslinin öncüsü büyük mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
