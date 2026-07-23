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TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 4. yılında usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmetle andığını sosyal medyadan duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmetle andı.

Kurtulmuş, NSosyal'deki hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Eserleriyle edebiyatımızda ve düşünce dünyamızda derin izler bırakan, 'Yedi Güzel Adam'ın müstesna isimlerinden Rasim Özdenören'i, vefatının 4. yılında rahmetle yad ediyorum. Engin bir irfan ve tefekkür birikimiyle kaleme aldığı eserleri, genç nesillerin fikir dünyasına ışık tutmaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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