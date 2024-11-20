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Numan Kurtulmuş'tan komisyondaki gerilimle ilgili açıklama

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İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olayın ardından CHP lideri Özgür Özel'i aradığını ve durumdan memnun olmadıklarını paylaştığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında arbede yaşandı. Komisyon salonunda da tansiyon düşmedi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salona girmesini engelledi.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Olayın yankıları sürerken bir açıklama da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesinde yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel; Meclis'in demokratik işleyişini, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Ayrıca yine her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da haksızlık olduğu kanaatindeyim." diyen Kurtulmuş, "Bütün meclis yöneticisi arkadaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

"GÖRÜNTÜLER BÜTÜN MİLLETİMİZİ RAHASIZ ETTİ"

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradığını belirten Kurtulmuş, durumdan memnun olmadıklarını aktardığını ifade etti. Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm parti yöneticilerine önemli sorumluluk düşüyor. Sadece 86 milyon yurttaş değil bütün milletler de TBMM'de ne olup bittiğini yakından takip ediyor. O anda maksadını aşan tavırlar kalıcı olarak Türkiye demokrasisi üzerinde hasar bırakıyor. Meclis mücadele ve müzakere yeridir ancak bir vekilin diğerine saygısızlık yapacağı, bir bakana saygısızlık yapacağı mekan değildir. Bu görüntüler bütün milletimizi rahatsız etti. Bu ortaya çıktığı anda toplumsal eleştirilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm grup yöneticilerine çağrımı tekrarlıyorum. Bu meclis 2028'e kadar iş yapacak, milletin hayrına olacak işleri yapacak meclistir."

Numan Kurtulmuş'tan komisyondaki gerilimle ilgili açıklama
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

HUKUMET ISTEDIGI GIBI AT KOŞTURUYOR..MECLIS BABANIZIN İŞ YERI DEIL..EN BUYUK PAYI YINE DIYANETE VERIN UTANMAYIN..EGITIMIN FALAN ÖNEMI YOK NASIL OLSA

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Şu fani hayatta aktrol diye bir şey var.Mesela beğenmeyenlerin hepsi birer aktrol Haydi yavrularım zıplayın da görelim

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Haber YorumlarıAlirıza Tunç:

beni hiç rahatsız etmedi miletin seçtiği meclis öyeleri içeri almadınız sizin onlarda ne farkınız var

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