Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor sonrasında siyasi partilere yönelik ziyaret programını başlattı. Bu kapsamda ilk durak, MHP Genel Merkezi oldu.

İLK DURAK MHP GENEL MERKEZİ

Ziyaret, saat 12.00'de MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede sürece ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Yaklaşık 30 dakika süren temasın ardından iki isim basın mensuplarının karşısına çıkarak ortak açıklama yaptı.

"MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ"

Numan Kurtulmuş açıklamasında, Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu sayfalarına göndermesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Sürece verdiği destek dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, Bahçeli'nin tavrının ve yol göstericiliğinin örnek olduğunu söyledi.

Demokratik yaklaşımın bundan sonraki süreçte de aynı açıklıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'na düşen görev kapsamında yasaların hazırlanmasına işaret etti. Kurtulmuş, "Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.

ZİYARET TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş'un temasları MHP ile sınırlı kalmayacak. TBMM Başkanı'nın saat 15.30'da CHP grubunu, saat 16.30'da ise DEM Parti grubunu ziyaret edeceği açıklandı.

Program kapsamında 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da ise AK Parti grubu ziyaret edilecek.

Kaynak: Haberler.com