Numan Kurtulmuş : "Önümüzdeki yüzyıl 'Türk asrı' olacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş :

"Cumhuriyetin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır"

"Bizim gibi büyük idealleri olan milletlere iki günü eşit olmak yakışmaz. İki günümüz eşit olmayacak. Her günümüz bir öncekinden daha ilerde olacak"

"Türkiye nasıl bir asır içerisinde koskoca cihan devleti Osmanlı'nın yıkıntılarından ayağa kalkmayı başardıysa ikinci asrımızda çok daha ileriye gideceğiz"

ORDU TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, en büyük hedeflerinin ' Türkiye Yüzyılı' olacağını belirterek, "Önümüzdeki asır Türkiye'nin asrı olacaktır" dedi.

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Ordu'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci asrının güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacağını söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye kendi önünde yeni hedefleri olan bir ülkedir. Türkiye Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci asrı, güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır. Dünyada her yerde sözü geçen, sözü güçlü ve tesirli olan Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Her alanda ekonomiden dış politikaya kadar Türkiye'de sanayiden turizme kadar, eğitime kadar her alanda Türkiye adından söz edilen ve örnek alınan bir ülke olacaktır. Bunun için hep birlikte 85 milyon gayretle, saflarımızı sıklaştırarak, hedeflerimizi ortak bir şekilde gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizim gibi büyük idealleri olan milletlere 2 günü eşit olmak yakışmaz. 2 günümüz eşit olmayacak. Her günümüz bir öncekinden daha ilerde olacak ve böylece Türkiye çok kısa bir sürede Allah'ın izniyle nasıl bir asır içerisinde koskoca cihan devleti Osmanlı'nın yıkıntılarından ayağa kalkmayı başardıysa ikinci asrımızda çok daha ileriye gideceğiz."

"Türkiye Yüzyılını mutlaka gerçekleştireceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nın en büyük hedefleri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye yüzyılını mutlaka gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kurtulmuş, "Bunun da yolu şehirlerimizin tek tek güçlü olmasından geçiyor. Güçlü ve büyük Türkiye, bütünüyle 81 ilinin tamamı kalkınmış olan tamamında gelişmenin bütün unsurlarının gerçekleştiği bir Türkiye'dir. Onun için Ordu iyi bir seviyededir ama yetmez Ordu ilinin de Türkiye'nin küresel rekabette yarıştığı bu büyük yarışta çok önde olması lazım. Onun için devlet, belediyeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bütün Ordu halkı olarak el ele vererek daha güçlü bir şehri oluşturacağız. Önümüzdeki asır inşallah Türkiye'nin yüzyılı olsun. Önümüzdeki asır bu milletin dünyada her tarafta sözü geçen güçlü bir millet olduğunu görmek, hepimize nasip olsun" şeklinde konuştu.