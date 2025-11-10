Haberler

Nicolas Sarkozy Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

Güncelleme:
Paris İstinaf Mahkemesi, 2007'de Libya'dan yasa dışı finansman sağlama suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sarkozy, cezaevi dışında yargı sürecini takip edecek.

Paris İstinaf Mahkemesi, 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla 20 gündür tutuklu bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye Paris İstinaf Mahkemesi'nden iyi haber geldi. Mahkeme, 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 20 gündür Paris'teki La Sante Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski cumhurbaşkanının cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığını değerlendirdi. Bu doğrultuda Sarkozy, belirlenen yükümlülüklere uyarak yargı sürecini cezaevi dışında takip edecek. Paris'te görülen duruşmada mahkeme heyeti, kaçma ya da yargı sürecine müdahale etme ihtimalinin bulunmadığı yönünde kanaat oluşturdu. Sarkozy'nin bugün cezaevinden ayrılmasının beklendiği, dosyaya ilişkin temyiz sürecinin ise önümüzdeki dönemde hukuki takvim çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Sarkozy'nin ülke dışına çıkışı yasaklandı

Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in cezaevinde Sarkozy'yi ziyaret etmesi üzerine, mahkeme, üst düzey temaslara ilişkin özel kısıtlamalar da getirdi.

Mahkeme tarafından getirilen adli kontrol tedbirleri kapsamında, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ülke dışına çıkışı yasaklandı ve dosyayla bağlantılı bazı kişilerle iletişim kurması sınırlandırıldı.

Temyiz duruşmasının 2026 yılında yapılması öngörülüyor

Öte yandan Sarkozy'nin avukatları, kararın hukuki sürecin doğal işleyişi olduğunu savunurken, temyiz duruşmasının 2026 yılında yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti.

Sakozy'e yakın isimler de ceza almıştı

Dava kapsamında, Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş insanı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almış, Suudi iş insanı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Davanın en önemli tanıklarından Takieddine hayatını kaybetti

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız bir iş adamı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğü duyurmuştu.

Sarkozy, 21 Ekim'de hapse girmişti

Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihinde yasa dışı finansman iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası, temyiz süreci tamamlanmadan hemen uygulanmıştı. Nicolas Sarkozy, 21 Ekim tarihi itibarıyla cezasını çekmeye başlamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
