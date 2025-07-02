New York'ta Müslüman Aday Zohran Mamdani Ön Seçimleri Kazandı

New York'ta Müslüman Aday Zohran Mamdani Ön Seçimleri Kazandı
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ABD, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde Müslüman aday Zohran Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi Andrew Cuomo'yu geride bıraktı. Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak asıl seçimlerde kazanması durumunda New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani'nin kazandığı bildirildi. Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bıraktı.

Mamdani ön seçimin ardından yaptığı açıklamada, seçmenlerden gelen destek nedeniyle müteşekkir olduğunu belirterek, asıl seçimlere odaklanmaya başladığını kaydetti. Mamdani, "Geçen salı günü, Demokratlar açık şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler" dedi.

Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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