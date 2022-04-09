Nevşin Mengü, büyük tartışma yaratan Ağrı'daki sahur görüntülerini savundu

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği müzikli sahur görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması gündem oldu. Geniş katılımlı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AK Parti Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı. Selçuk, sahurdan video ve fotoğraflar paylaştı. Söz konusu görüntüler bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

METİNER TEPKİ GÖSTERİNCE PAYLAŞIMI SİLDİLER

Eski AK Partili Mehmet Metiner'in "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" açıklaması ve gelen tepkiler üzerine AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk paylaşımını sildi.

BELEDİYE BAŞKANI, PROGRAMI SAVUNDU

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir video yayınlayarak gelen tepkilere yanıt verdi. Sayan, "Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon" ifadelerini kullandı.

"ORADA ACAYİP BİR ŞEY YOK"

Olayın yankıları sürerken muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü'den herkesi şaşırtan bir yorum geldi. Mengü, FOX TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında gündem yaratan sahurla ilgili "Orada acayip bir şey yok ya. Ciddi söylüyorum. Vay çalgılı çengili diye eleştirilmiş. Bir şey yok ki tef çalıyor gençler, türkü söylüyorlar. Bir de Ağrı'da gençlerin çok fazla sosyalleşme imkanı yok. Bence burada AK Parti Gençlik Kolları en azından şeffaf bir şekilde program yapmış, onu da paylaşmışlar işte. Burada asıl hinlik Metiner'in. Ne var yani bunda tepki gösterip sildirecek kadar?" ifadelerini kullandı.