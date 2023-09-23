Netanyahu: İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barış yeni bir Orta Doğu yaratacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme aşamasında olduğunu belirtti ve bu barışın yeni bir Orta Doğu yaratacağına inandığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulunda Konuştu. İsrail ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleşme aşamasında olduğunu söyleyen Netanyahu,"İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki barışın yeni bir Orta Doğu yaratacağına inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dünkü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya liderleriyle yaptığım sayısız toplantıda, İsrail ve Arap devletlerinin birçok ortak çıkarı paylaştığını ve bu ortak çıkarların bölgemizde daha geniş bir barışa yönelik bir atılımı kolaylaştırabileceğine inandığımı belirttim. Çünkü onlar, Filistinlilerle bir barış anlaşması yapmadığımız sürece başka hiçbir Arap devletinin İsrail'le ilişkilerinin normalleştiremeyeceği şeklinde yanlış bir düşünceye sahiptiler. Uzun zamandır Filistinlilerle barış yapmaya çalışıyordum. Ancak aynı zamanda Filistinlilere, Arap ülkeleriyle yapılacak yeni barış anlaşmaları konusunda veto hakkı vermememiz gerektiğine de inanıyorum."

'ABRAHAM ANLAŞMALARI TARİHİN BİR DÖNÜM NOKTASIYDI'

"ABD ile çalışarak dört barış anlaşması imzaladık. İsrail, dört ayda dört Arap ülkesiyle dört barış anlaşması imzaladı: Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas. Abraham Anlaşmaları tarihin bir dönüm noktasıydı. Bugün hepimiz bu anlaşmaların bereketini görüyoruz. Yeni barış ortaklarımızla ticaret ve yatırım hızla artıyor. Milletlerimiz ticaret, enerji, su, tarım, tıp, iklim ve daha birçok alanda işbirliği yapıyor. Böyle bir barış, Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmede uzun bir yol kat edecektir. Diğer Arap devletlerini İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecek. Filistinlilerle barış ihtimalini artıracaktır."

'VİZYONER BİR KORİDOR PLANI DUYURULDU'

"G20 Konferansı'nda Başkan Biden, Başbakan Modi ile Avrupalı ??ve Arap liderler, Arap Yarımadası ve İsrail boyunca uzanacak vizyoner bir koridor planlarını duyurdular. Hindistan'ı deniz bağlantıları, demiryolu bağlantıları, enerji boru hatları, fiber optik kablolarla Avrupa'ya bağlayacak. Bu koridor, denizdeki geçiş noktalarını atlayacak ve 2 milyardan fazla insanın mal, iletişim ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak."

'İRAN BU TARİHİ BARIŞI ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK'

"İran'ı yöneten fanatikler bu tarihi barışı engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. İran, terör vekillerini silahlandırmak için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. İran'ın insansız hava araçları ve füze programı, İsrail'i ve Arap komşularımızı tehdit ediyor. İran'ın insansız hava araçları Ukrayna'daki masum insanlara ölüm ve yıkım getirdi ve getiriyor.

Ancak rejimin saldırganlığı uluslararası toplumda büyük ölçüde kayıtsızlıkla karşılanıyor. Yaptırımlar geri alınmalı ve her şeyden önce İran, inandırıcı bir askeri tehditle karşı karşıya kalmalı.

İsrail'in başbakanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım."