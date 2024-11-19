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Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Netanyahu, "Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı öne sürülmüş, ateşkesin ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'e kadar süreceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirten Netanyahu, "Önemli olan şey anlaşmanın kâğıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH'IN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Yani anlayacağın. Savaşa devam. Bizler Narin cinayetine odaklanırken. On binlerce Narinler öldürüldü orada. Suudi arabistan sessiz kaldı mı duruma? Hayır. Misilleme olarak çıplak sanatçı çıkardılar podyuma. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Netanyahu NE OLDUĞUNU belli etmiş... Adam diyor ki ""Ateşkes olacak, AMA BİZİM İÇİN OLMAYACAK"".... Olacak...ama "OLMAYACAK"... Anlayana sivrisinek saz... İsrail : 1- Toprak HIRSIZLIĞINI "DURDURACAĞINI" ve geçmişte "YERLEŞİM BİRİMLERİ" adı altında "ÇALDIĞI" bütün toprakları geri vereceğini, 2-Tepeden tırnağa silahlı "FİLİSTİN ORDUSU" kurulmasını kabul ettiğini, 3- Sorgusuz, sualsiz hapishanelerde tuttuğu 4000'den fazla Filistinliyi SERBEST BIRAKMAYI... kabul etmediği sürece "ATEŞKES" ZIRVADIR !

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Binlerce cocuk sehit olmus ateskes diyorlar,,sizi toprak kabul etmez.

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Haber Yorumlarıa o:

Olum o nasıl ateşkes o zaman? Bunun da kafa gitti iyice

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