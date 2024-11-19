Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı öne sürülmüş, ateşkesin ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'e kadar süreceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirten Netanyahu, "Önemli olan şey anlaşmanın kâğıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH'IN GERİ DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.