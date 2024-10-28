Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim ederek siyasi hayatına başlayan Anahtar Parti'nin logosunun, Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Selamet Partisi'nin logosuyla olan benzerliği dikkat çekti.

ANAHTAR PARTİ KURULDU

İyi Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. A Parti, geniş katılımla düzenlenen tanıtım toplantısıyla siyasi hayatına başladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu

MSP'NİN LOGOSUYLA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Partinin logosu da "anahtar" oldu. A Parti'nin logosunun, Necmettin Erbakan'ın 1972 yılında kurduğu Milli Selamet Partisi'yle olan benzerliği de dikkat çekti.

MİLLİ SELAMET PARTİSİ

Millî Selâmet Partisi (kısaca MSP), 1972 ile 1981 arasında Türkiye'de faaliyet göstermiş İslâmcı bir siyasî parti. Millî Görüş Hareketi'nin ikinci partisidir. Anayasa Mahkemesi "laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı" bulduğu için 20 Mayıs 1971'de Millî Nizam Partisi'nin (MNP) kapatılmasına karar vermişti. Genel Başkan Necmettin Erbakan MNP'nin kapatılmasından sonra ilk önce Almanya'ya, daha sonra da İsviçre'ye gitti. Kapatılan MNP'nin kadroları, 11 Ekim 1972'de, Millî Selâmet Partisi (MSP) adıyla bir parti kurdular. Partinin genel başkanlığına Süleyman Ârif Emre getirildi. MNP kurucularından hiçbiri MSP kurucusu değildi.[1] Parti 42 ilde teşkilatlandı. MSP'nin kuruluş çalışmaları içinde yer alan Necmettin Erbakan, bu partiye resmen 1973'ün Mayıs ayında katıldı.