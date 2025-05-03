Neçirvan Barzani'den Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Barzani, "Büyük bir üzüntüyle, Türkiye'nin saygın siyasetçilerinden merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve DEM Parti'ye en içten taziyelerimizi sunuyor, onlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi.

Önder'in TBMM Başkanvekilliği görevinin yanı sıra İmralı Heyeti üyeliğiyle de önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Barzani, "Kendisi barış sürecine olan katkıları, samimi çabaları ve özverili duruşuyla Türkiye'de barış ve diyalog adına kalıcı bir iz bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Barzani, Önder'in barış, insanlık, kardeşlik ve bir arada yaşam için verdiği mücadeleyi örnek olarak nitelendirerek, "Bu değerler uğruna yürüttüğü onurlu duruş, kendisine her kesimden insanın saygısını kazandırmıştır. Barışa inanan herkesin kalbinde onun hatırası daima yaşayacaktır" açıklamasında bulundu. - ERBİL