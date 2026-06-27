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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Adana'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Adana'da konuştu Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılmasını diplomatik bir başarı olarak değerlendirdi ve zirvede Türkiye'nin alan ülke olması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılmasının diplomatik bir başarı olduğunu belirtti.

Kılıç, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kentteki temasları kapsamında esnafla bir araya geldiğini ve taleplerini dinlediğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak stratejilerinin doğruya doğru, yanlışa yanlış demek olduğunu belirten Kılıç, "NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılması diplomatik bir başarıdır. Zirveye ABD Başkanı Trump'ın katılacak olması ayrıca kıymetlidir, derinlik kazandırmaktadır, ağırlığını artırmaktadır. Bu zirvede Türkiye veren değil, alan ülke olmalı." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisiyle bölgedeki varlığını güçlendirecek bir ülke olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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