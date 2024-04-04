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NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO- Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği güçlendirme yolları dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacaklarını belirtti.

NATO- Ukrayna Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı 3. yılına girdi. Ukrayna özgürlüğü için savaşmaya devam ederken, NATO müttefikleri de Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Savaş alanındaki durum zor. Bu, desteğimizi azaltmak için değil, artırmamız için bir neden" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin nasıl güçlendirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacağız. (Temmuz ayındaki) Washington Zirvesi'ne hazırlanırken, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu sağlamlaştırmak için birlikte çalışıyoruz. Bu, Ukrayna'nın güvenliği ve bizim güvenliğimiz için önemlidir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı, basına kapalı olarak devam ediyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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