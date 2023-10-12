NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı, savunması, İsrail ve Kosova ile Irak'taki NATO misyonlarını ele aldı. Bakanlar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'ın da katıldığı ilk oturumda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleşti. Gallant, toplantıda Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar hakkında bakanlara bilgi verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıda İsrail'e destek mesajı verirken, bakanlar Hamas'a tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması çağrısında bulundu.

Bakanlar toplantının son oturumu öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler fotoğrafta, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın yanında yer aldı. Savunma bakanları, aile fotoğrafı çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na katıldı. - BRÜKSEL