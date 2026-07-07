Haberler

NATO Zirvesi’nde Külliye’de liderler buluştu

NATO Zirvesi’nde Külliye’de liderler buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Liderler, Külliye'de aile fotoğrafında buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen resepsiyon öncesinde liderler tek tek karşılandı ve aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın sağında Emine Erdoğan, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

Trump'ın Türkiye'ye verdiği müjde nasıl gerçekleşecek?
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı

NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular