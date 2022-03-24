NATO Zirvesi'nde dikkat çeken görüntü! Erdoğan'la göz göze gelen Biden, Johnson'ı unuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN VE BIDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da yer aldı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı. İki liderin samimi diyaloğu kameralara yansıdı. Biden'ın Erdoğan'ı görünce o sırada sohbet ettiği İngiltere Başbakanı Johnson'ı unutması dikkat çekti.

NATO'NUN DOĞU AVRUPA POLİTİKASI BELİRLENECEK

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

STOLTENBERG "DAHA FAZLA KARARLAR ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.