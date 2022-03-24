NATO Zirvesi'nde dikkat çeken görüntü! Erdoğan'la göz göze gelen Biden, Johnson'ı unuttu
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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Aile fotoğrafı çekimi öncesi İngiltere Başbakanı Johnson ile konuşan ABD Başkanı Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Johnson'a sırt dönmesi dikkat çekti. Tokalaşan Biden ve Erdoğan bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle bir süre sohbet etti.
Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da yer aldı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı. İki liderin samimi diyaloğu kameralara yansıdı. Biden'ın Erdoğan'ı görünce o sırada sohbet ettiği İngiltere Başbakanı Johnson'ı unutması dikkat çekti.
NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.