NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Grönland'ı görüştü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Grönland ve Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik durumunu ele aldı ve bu konuda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Grönland'ı ele aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Rutte, yaptığı açıklamada, "Grönland ve Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta Davos'ta kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - BRÜKSEL

