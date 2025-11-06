Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın Tehditleri Uzun Vadeli

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen NATO Sanayi Forumu'nda Rusya'nın oluşturduğu tehdidin kalıcı olduğunu ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı. Rutte, Rusya'nın Çin, Kuzey Kore ve İran ile işbirliği yaparak uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Sanayi Forumu'nda yaptığı açıklamada, " Rusya ; Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle birlikte çalışıyor. Savunma sanayi iş birliklerini benzeri görülmemiş seviyelere taşıyorlar. Uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Sanayi Forumu'nda konuşma yaptı. Rusya'nın oluşturduğu tehdide yönelik konuşan Rutte, ittifak üyesi ülkelerin 2035'e kadar savunma harcamalarını Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünün "güvende kalmak için gerekli olan düzey" olduğunu vurguladı. Mark Rutte, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali en açık örnek, ancak bu tehdit çok daha uzun vadeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rus tehdidin Ukrayna ile sınırlı olmadığını ve Moskova'nın "uzun vadeli bir çatışmaya" hazırlanmak için diğer düşman aktörlerle birlikte hareket ettiğini söyledi. Mark Rutte, "Rusya'nın oluşturduğu tehlike bu savaşla sona ermeyecek. Öngörülebilir gelecekte Rusya, Avrupa'da ve dünyada istikrarsızlaştırıcı bir güç olarak kalacak" diye konuştu.

"Bizi zayıflatmak isteyenlere karşı daha fazla üretmeli, onları geride bırakmalıyız"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Moskova'nın eylemlerinde "yalnız olmadığını" vurgulayarak, "Rusya; Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle birlikte çalışıyor. Savunma sanayi iş birliklerini benzeri görülmemiş seviyelere taşıyorlar. Uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar. Bizi zayıflatmak isteyenlere karşı daha fazla üretmeli, daha zeki davranmalı ve onları geride bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerinin yüksek hacimli üretime geçmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, mühimmat üretiminde dengelerin değiştiğini belirterek, "Yakın zamana kadar Rusya, tüm NATO müttefiklerinin toplamından fazla mühimmat üretiyordu. Ama artık değil" şeklinde konuştu.

"Tehlikeli zamanlar cesur adımlar gerektirir"

Mühimmat üretiminde yakalanan ivmenin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bunun için üst düzey hava savunma sistemlerinden düşük maliyetli insansız hava aracı (İHA) önleyicilerine kadar üretim kapasitesinin artırılmasının şart olduğunu ifade etti. Sanayinin bu hedefe ulaşmak için belirli ticari risk alması gerektiğini aktaran Rutte, "Tehlikeli zamanlar cesur adımlar gerektirir" dedi.

Hükümetlerin bu süreçte siyasi iradeye sahip olduğunu belirten Rutte, "Paralar var. Talep var. Güvenliğimiz buna bağlı" diye konuştu. Hükümetleri sözlerini eyleme dökmeye ve uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya teşvik ederek sektörün yanında olmak için elinden geleni yapacağına söz veren Mark Rutte, özellikle, üretimi artırmanın yatırımın karşılığını bulamama endişesi taşıyan sanayi sektörünün korkularını gidermeye çalıştı.

"Gelin, hep birlikte daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek inşa edelim"

"Gelecekte kapasite fazlası oluşacak korkusuyla bugünün gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan çekinmeyin" ifadelerini kullanan Rutte, "Üreteceğiniz her şeyin alıcı bulacağından eminim" şeklinde konuştu.

Savunma yatırımlarının yalnızca güvenliği değil, istihdam ve ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini belirten Mark Rutte, "Savunma getirisi gerçektir. Gelin, hep birlikte daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek inşa edelim" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
