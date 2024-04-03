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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Bu, İsveç'in tam üye olarak hak ettiği yeri aldığı ilk bakanlar toplantısı" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Bu, İsveç'in tam üye olarak hak ettiği yeri aldığı ilk bakanlar toplantısı. NATO'nun kapısının sonuna kadar açık olduğunun açık bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Toplantıda Temmuz ayındaki ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanacaklarını belirten Stoltenberg, "Zirvede caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, adil yük paylaşımını sağlamak için çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Hint Pasifik'teki ortaklarımızla iş birliğimizi derinleştireceğiz" dedi. Stoltenberg, "Bugün ayrıca güneydeki istikrarsızlığa nasıl çözüm bulacağımızı tartışacağız. Kadın, barış ve güvenlik konusunda yeni bir politika üzerinde anlaşacağız. Tüm bunlar, 75 yıldır birlikte başarıyla koruduğumuz ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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