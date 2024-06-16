Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SON BULSUN"

Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞERLENDİRİYORSUNUZ"

Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın " İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine sert çıktı.

"CUMHURBAŞKANI BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

Özel, şunları söyledi; "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor.

Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'Sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?"