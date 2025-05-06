Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon alan kendini gazeteci sanıyor

Erdoğan "Müsaade etmeyiz" diyerek noktayı koydu: Duruşumuz net
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Mustafa Yeneroğlu'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

Mustafa Yeneroğlu'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının toplumu kamplaştıran söylemlerin bir sonucu olduğunu vurguladı. Saldırının temel hakların ihlali ve nefret dilinin bir yansıması olduğunu belirterek, iktidara kutuplaştırmadan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin "Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran ve insanları birbirine düşmanmış gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin sonucudur." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yapılan saldırıya değindi.

"Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran, insanları birbirine düşmanmış gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin bir sonucudur." diyen Yeneroğlu, bu saldırının aynı zamanda en temel hak olan protesto hakkının kriminalize edilme çabalarının da bir yansıması olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, "Kin ve nefret dilinden, manipülasyondan, yalanlarla toplumu birbirine karşı tahrik etmekten vazgeçilmediği sürece bu saldırıların manevi sorumluluğunu bu iklimleri hazırlayan siyasetçiler üzerinden atamaz. Bu sebeple iktidara sesleniyorum; toplumu kutuplaştırmaktan ve muhalifleri şeytanlaştırmaktan uzak durun ki toplumsal ayrışma daha fazla büyümesin ve bu gibi alçakça saldırılara zemin oluşmasın." diye konuştu

İnfaz düzenlemesine ilişkin bir kanun teklifinin hazırlandığına ilişkin iddiaların kamuoyunda tartışıldığını hatırlatan Yeneroğlu, son yıllarda kısa aralıklarla infaz düzenlemeleri yapıldığını, bu durumun bile tek başına kronik bir soruna işaret ettiğini belirtti.

Yeneroğlu, hükümetin hukuku tesis etmekten ziyade sadece cezaevlerindeki kapasite aşımına çare bulmaya odaklandığını, "doldur boşalt döngüsüyle" neredeyse yılda bir defa cezaevlerinin boşaltmaya çalışıldığını iddia etti.

Türkiye'deki cezaevi nüfusunun dramatik bir şekilde arttığını belirten Yeneroğlu, 2004'te cezaevlerinde 58 bin kişinin olduğunu, bu rakamın şimdi 400 bini aştığını, 2010 yılından bu yana ülke nüfusunun yüzde 20 artmasına karşın, cezaevi nüfusunun yüzde 350 oranında arttığını savundu.

Mustafa Yeneroğlu, infaz düzenlemesi iddiaları tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anne babanın aynı anda tutuklu ya da hükümlü olması durumlarında çocuğun etkilenmemesi için ebeveynlerden bir tanesinin küçük çocuğun yanında olması için gerekli düzenlemenin yapılması elzemdir. Hasta mahpuslar bakımından tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından verilen 'cezaevinde kalamaz' raporları sonrası kişinin derhal tahliye edilmesi sağlanmalıdır. Cezaevi gözlem kurullarının, kimi zaman kendilerini yargı konumuna koyacak bir keyfilikle hareket etmelerini engellemek için ceza gözlem kurulları raporlarının somut değerlendirmeyle yapılması adına gerekli düzenlemeler bu pakete alınmalıdır. Siyasi suçlularla ilgili çifte standarttan mutlaka vazgeçilmelidir. Onlarda da infaz oranları gözden geçirilmeli ve daha önce uygulanan Kovid-19 izni düzenlemesi kapsamına alınmalıdırlar."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.